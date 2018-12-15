شاهد.. أمريكي يرفض مواصلة القتال في نزال دموي

رفض بطل العالم السابق للفنون القتالية المختلطة وفقا لمنظمة (UFC)، الأمريكي فرانك مير مواصلة القتال أمام مواطنه خافي أيالا خلال النزال الذي جمعهما اليوم، ضمن دورة "Bellator 212".

وانسحب فرانك مير من بداية الجولة الثانية، بعد تلقيه ضربات مبرحة وكدمات في الوجه، وذلك على مرأى من ابنته، التي كانت ضمن فريقه التدريبي.

إقرأ المزيد

ومني فرانك مير، البالغ من العمر 39 عاما، بالهزيمة الرابعة على التوالي، والثانية عشرة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 18 انتصارا.

بينما حقق خافي أيالا (30 عاما)، انتصاره الحادي عشر، حتى الآن خلال مسيرته الاحترافية، مقابل 7 هزائم.

المصدر: "sportbox.ru"