فيديو.. مسعود أوزيل يأسر القلوب بـ"سجدة"
Reuters
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أثارت صورة نشرها اللاعب الألماني مسعود أوزيل المحترف في صفوف نادي أرسنال الإنجليزي إعجاب مئات الآلاف من جانب محبي اللاعب على موقع "إنستغرام".
ونشر أوزيل على صفحته الرسمية على موقع "إنستغرام" اليوم الثلاثاء، صورة له وهو يسجد، بعد إحرازه هدف تعادل فريقه أرسنال أمام منافسه ليستر سيتي والتي انتهت بفوز "المدفعجية"بنتيجة 3-1.
وعلق أوزيل على الصورة قائلا: "الحمد لله".
وخلال الساعة الأولى من نشرها، حصدت الصورة أكثر من 500 ألف إعجاب، و11 ألف تعليق.
المصدر: وكالات
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