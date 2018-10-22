أرسنال يواصل انتصاراته ويتجاوز ليستر بثلاثية

حقق أرسنال فوزا مستحقا على ضيفه ليستر سيتي 3-1، اليوم الاثنين، في ختام المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

ويدين أرسنال بالفوز إلى الألماني مسعود أوزيل الذي تألق في المباراة حيث أحرز ثلاثية "المدفعجية" كل من أوزيل في (د.45) وبيير إيميريك أوباميانغ ثنائية في (د.63 و66)، بينما أحرز هدف ليستر الوحيد هيكتور بيليرين في (د. 31 بالخطأ في مرماه).

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد أرسنال إلى 21 نقطة في المركز الرابع بالتساوي مع توتنهام الثالث، بينما تجمد رصيد ليستر عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.

والفوز هو السابع على التوالي لكتيبة المدرب الإسباني أوناي إيمري والعاشر على التوالي في جميع المسابقات هذا الموسم.

المصدر: وكالات