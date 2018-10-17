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بالفيديو.. غريزمان يقهر نوير بتسديدة رأسية رائعة!

الرياضة

بالفيديو.. غريزمان يقهر نوير بتسديدة رأسية رائعة!
Reuters
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خطف النجم الفرنسي أنطوان غريزمان الأضواء في مباراة منتخب بلاده ضد ضيفه الألماني (2-1)، التي جمعتهما على "ستاد دو فرانس" في باريس، وذلك ضمن الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

وقام أنطوان غريزمان بكل شيء، فقد دخل أرضية الملعب بطريقة استعراضية على الطريقة الشهيرة للنجم الإيرلندي كونور ماكغريغور، بطل العالم السابق للفنون القتالية المختلطة.

ومن ثم أحرز النجم الفرنسي هدف التعادل لمنتخب الديوك، بتسديدة رائعة في المقص الأيمن البعيد عجز الحارس الألماني العملاق مانويل نوير عن التصدي لها.

وعاد غريزمان وسجل هدف الفوز الثاني لأبطال العالم، من ضربة جزاء.

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المصدر: RT 

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