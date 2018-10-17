غريزمان يدخل مواجهة فرنسا وألمانيا على طريقة ماكغريغور (فيديو)

ظهر النجم الفرنسي أنطوان غريزمان وهو مرتاح وواثق من نفسه خلال استعداده للمشاركة في مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الألماني أمس، في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وقلد غريزمان في طريقة استعداده للمشاركة في المباراة، الطريقة الشهيرة للنجم الإيرلندي كونور ماكغريغور، التي يدخل بها نزالاته في منافسات الفنون القتالية المختلطة.

وإن كان ماكغريغور لم يسعفه الحظ في نزاله الأخير على لقب بطل العالم في الوزن الخفيف الذي خسره أمام الروسي حبيب نورمحمدوف، فهذه الطريقة كانت فأل خير على غريزمان، الذي سجل هدفين في المباراة، وقاد منتخب "الديوك" للفوز على ألمانيا (2-1).

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المصدر: eurosport.ru