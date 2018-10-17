مبابي يتحول إلى عداء 100 متر في مباراة فرنسا وألمانيا (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنجم الفرنسي كيليان مبابي، وهو ينطلق بسرعة صاروخية خلال المباراة التي جمعت منتخب بلاده بنظيره الألماني أمس، في دوري الأمم الأوروبية.

وتوصل مبابي بكرة قرب منطقة جزاء فريقه، لينطلق بسرعة البرق على طريقة عدائي المسافات القصيرة في ألعاب القوى (100 متر)، متجاوزا أحد لاعبي المنتخب الألماني، قبل أن يمرر الكرة لأحد زملائه الذي أعادها إليه ليلحق بها مبابي في رمشة عين، ويجد نفسه على مشارف منطقة جزاء الألمان.

ولسوء حظ مبابي، فهذه الهجمة المرتدة لم تسفر عن هدف، حيث تمكن مدافع منتخب ألمانيا من التصدي لتمريرة اللاعب الفرنسي الشاب (20 عاما)، ومنع الكرة من الوصول إلى المهاجم أنطوان غريزمان، الذي كان في انتظارها.

وانتهت المباراة بفوز فرنسا بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: تويتر