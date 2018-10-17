أرمينيا تقسو على مقدونيا (فيديو)

حقق منتخب أرمينيا فوزا عريضا على ضيفه المقدوني بأربعة أهداف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وتوالى على تسجيل رباعية أصحاب الأرض كل من، ماركوس بيتزيللي (د. 12)، ويورا موفسيسيان (د. 67)، غيفورغ غازاريان (د. 81)، وغينريخ مخيتاريان (د. 90).

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ورفع منتخب أرمينيا رصيده إلى 6 نقاط، ويحتل المركز الثالث، متأخر بفارق المواجهات المباشرة عن جبل طارق، بينما تتصدر مقدونيا قائمة المجموعة (D4)، وتتذيلها ليشتنشتاين برصيد ثلاث نقاط.

المصدر: "Матч ТВ"