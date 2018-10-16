لوكا مودريتش: لن ألعب بجوار ميسي أبدا

صرح نجم المنتخب الكرواتي وفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، لوكا مودريتش، بأنه لن يلعب أبدا إلى جانب قائد منتخب الأرجنتين وبرشلونة، النجم ليونيل ميسي.

وقال لوك مودريتش، في حوار مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "اللعب بجوار ميسي؟ أنا أخوض المباريات ضده، لن ألعب معه أبدا، رغم أنه من أفضل اللاعبين في التاريخ".

يذكر أن لوكا مودريتش، قاد منتخب بلاده إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2018، في روسيا وحصل على جائزة أفضل لاعب في المونديال، ومن ثم توج بجائزتي أفضل لاعب على مستوى العالم وقارة أوروبا، متفوقا على النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح.

كما يعد النجم الكرواتي أحد أبرز المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" كما في السابق، بعد فترة شراكة قصيرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

المصدر: وكالات