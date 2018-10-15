مودريتش يتحدث بحسرة عن رحيل رونالدو وزيدان

صرح النجم الكرواتي لوكا مودريتش بأن أيا من لاعبي ريال مدريد، لم يتوقع رحيل زميلهم السابق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال لوكا مودريتش في حوار أجرته معه مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "لم أتوقع رحيل أيا منهما (رونالدو والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان)".

وأضاف الكرواتي: "عندما انتشرت الأخبار بخصوص رحيل رونالدو، دخلنا في رهان داخل غرفة خلع الملابس. وكان الرهان على بقائه وعدم رحيله".

وتابع نجم خط وسط الفريق الملكي: "كنا على يقين بأن رونالدو لن يرحل من ريال مدريد. ولكن في النهاية، كل شخص له حرية الاختيار".

وكشف لوكا مودريتش خلال الحوار عن أمنياته، قائلا: "كنت أود اللعب إلى جانب زفونيمير بوبان، قدوتي في المنتخب الكرواتي. وكذلك اللعب مع زين الدين زيدان، والبرازيلي رونالدو".

وأضاف: "كنت محظوظا لأنني تدربت تحت قيادة زيدان. عشت مع زيدان أفضل اللحظات في تاريخ ريال مدريد، عندما نجحنا في التتويج ثلاث مرات بلقب دوري أبطال أوروبا".

وأوضح أفضل لاعب في أوروبا والعالم حسب (اليويفا والفيفا) بأنه "في بعض الأوقات كان ينضم زيدان للعب معنا في التدريبات، وكان رائعا للغاية رؤية أناقته وتحركاته في الملعب".

المصدر: وكالات