ليفربول يسعى لضم مهاجم جديد

دخل نادي ليفربول الإنجليزي إلى قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع جادون سانشو، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، بعد تألق اللاعب خلال الفترة الحالية في البوندسليغا.

وكشفت صحيفة "ليفربول إيكو" أن الريدز واحدا من عدة أندية إنجليزية مهتمة بالتعاقد مع سانشو وإعادته إلى البريميرليغ مرة أخرى، وسط صراع مع بين مانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي وتوتنهام.

وأضافت الصحيفة أن قرار اللاعب لم يتخذ بعد خاصة أنه سيكون بديلا عن محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينيو في الريدز، حال انضمامه للفريق، كما أن اللاعب ترك مانشستر سيتي في وقت سابق من أجل الحصول على فرصة اللعب وهو ما وجده في النادي الألماني.

AFP Patrik STOLLARZ

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وأوضحت الصحيفة، أن يورغن كلوب يفكر في التعاقد مع اللاعب بالإضافة إلى زميله كريستيان بوليسيتش، كما أن صفقة ضم سانشو، صاحب الـ18 عاما، قد تصل إلى 100 مليون جنيه استرليني، بعدما ظهر بشكل مميز مع دورتموند هذا الموسم.

وتابعت الصحيفة أن دورتموند لا ينوي بيع اللاعب، خاصة أنه يراه البديل المثالي للفرنسي عثمان ديمبلي، الذي غادر الفريق في صيف 2017، متجها إلى برشلونة الإسباني ولن يفرط فيه بسهولة.

وبعد تألقه المذهل مع الفريق الأصفر، وجه مدرب منتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، دعوة إلى سانشو، للانضمام إلى الأسود الثلاثة، خلال المباراتين القادمتين أمام كرواتيا وإسبانيا.

المصدر: almesryoon.com