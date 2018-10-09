شاهد.. كيف احتفل محمد صلاح بذكرى صعود الفراعنة لكأس العالم

احتفل محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي بالذكرى السنوية الأولى، لصعود المنتخب المصري لكأس العالم في روسيا 2018.

ونشر صلاح فيديو عبر حسابه في تويتر لهدفه الثمين من ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من عمر المباراة التي جمعت المنتخب المصري بنظيره الكونغولي في الثامن من أكتوبر عام 2017، في اللقاء الذي انتهى بفوز الفراعنة 2-1، وضمن تأهلهم رسميا لمونديال روسيا.

28 years... 100 million Egyptians.... 1 year anniversary.... Words can’t express the feeling of helping bring such joy to my people... pic.twitter.com/H6SX0i1zyf — Mohamed Salah (@MoSalah) October 8, 2018

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وأرفق صلاح الفيديو بتعليق كتب فيه: "28 سنة.. 100 مليون مصري .. الذكرى السنوية الأولى.. الكلمات لا يمكن أن تعبر عن الشعور بالمساعدة في جلب مثل هذا الفرح لشعبي".

ولم تكن مشاركة المنتخب المصري في مونديال روسيا ناجحة، فقد هزم ثلاث مرات متتالية أمام كل من الأوروغواي 0-1، وروسيا المضيفة 1-3، والمنتخب السعودي 1-2، وودع المونديال من دور المجموعات.

المصدر:MoSalah/twitter





