للمرة الأولى.. جماهير ليفربول تطالب ببيع محمد صلاح!

طالبت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي برحيل النجم المصري محمد صلاح عقب الأيام السيئة التي مر بها خلال الفترة الأخيرة، وغيابه عن التهديف مع النادي الإنجليزي.

وشارك محمد صلاح في مباراة ليفربول ونابولي والتي انتهت بفوز الأخير 1-0، أمس الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وحسب موقع "ديلي ستار" فإن جانبا من جماهير ليفربول يشعر بالغضب بسبب عدم إظهار صلاح الحماس أو الرغبة ذاتها هذا الموسم، بل واتهمه البعض بالأنانية من جراء صراع شخصي مع نجوم الفريق الآخرين وعلى رأسهم السنغالي ساديو ماني، خاصة وأن الجناح المصري أحرز 3 أهداف فقط في 9 مباريات حتى الآن.

وأوضح الموقع البريطاني، أن جماهير الريدز باتت تطالب ببيع اللاعب المصري، بعد انخفاض مستواه مع انطلاق الموسم الحالي في مختلف المسابقات.

وقال أحد جماهير الريدز في حسابه بتويتر: "بيعوا صلاح" وأضاف آخر: "بيعوا هذه النسخة من صلاح أرجوكم" أما مشجع ثالث فقال: "ليفربول يجب أن يبيع صلاح".

وقال مشجع آخر: "المشكلة ليست في عدم تسجيل الأهداف فقط، بل في موقفه وأدائه"، وأضاف آخر: "بصفتي من مشجعي ليفربول كنت سأبيع صلاح بدون تردد ولو للحظة واحدة".

واختتم شخص آخر: "نحن بحاجة لبيع محمد صلاح، نحصل منه على 50 أو 60 مليون ونحصل على لاعب آخر جيد".

ولفت الموقع إلى أنه وفقا لتقارير سابقة فقد حدد ليفربول، قيمة صلاح بأكثر من 142 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي حصل عليه النادي عند بيع البرازيلي فيليب كوتينيو، إلى برشلونة الإسباني، مضيفة أنه بالوضع الحالي للاعب المصري فإن قيمته انخفضت عن ذلك المبلغ.

المصدر: dailystar.co.uk