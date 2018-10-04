صلاح يلبي رغبة أنشيلوتي بعد نهاية موقعة نابولي وليفربول (فيديو)

لبى النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، رغبة مدرب نادي نابولي كارلو أنشيلوتي، في الحصول على قميصه، وذلك عقب نهاية مباراة الفريقين أمس في دوري أبطال أوروبا.

والتقطت عدسات الكاميرات صورا للمدرب الإيطالي المخضرم، خلال توجهه صوب صلاح من أجل الحصول على قميصه، وكان له ما أراد، إذ صافحه الفرعون المصري قبل أن يهديه القميص.

وانتهت مواجهة نابولي وضيفه ليفربول بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف، سجله الدولي الإيطالي لورينزو إنسيني، في الدقيقة (90).

المصدر: تويتر