 
مباشر

صلاح يلبي رغبة أنشيلوتي بعد نهاية موقعة نابولي وليفربول (فيديو)

الرياضة

صلاح يلبي رغبة أنشيلوتي بعد نهاية موقعة نابولي وليفربول (فيديو)
Ciro De Luca
صلاح يلبي رغبة أنشيلوتي بعد نهاية موقعة نابولي وليفربول (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kvnf

لبى النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، رغبة مدرب نادي نابولي كارلو أنشيلوتي، في الحصول على قميصه، وذلك عقب نهاية مباراة الفريقين أمس في دوري أبطال أوروبا.

والتقطت عدسات الكاميرات صورا للمدرب الإيطالي المخضرم، خلال توجهه صوب صلاح من أجل الحصول على قميصه، وكان له ما أراد، إذ صافحه الفرعون المصري قبل أن يهديه القميص.

وانتهت مواجهة نابولي وضيفه ليفربول بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف، سجله الدولي الإيطالي لورينزو إنسيني، في الدقيقة (90).

المصدر: تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إيجاز صحفي لوزارة الدفاع الروسية