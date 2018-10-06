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الزمالك يتوج بطلا لكأس السوبر المصري- السعودي (فيديو)

الرياضة

الزمالك يتوج بطلا لكأس السوبر المصري- السعودي (فيديو)
@riyadiyatv/Twitter.com
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حصد الزمالك بطولة السوبر المصري- السعودي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه الهلال بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وتقدم أحمد النغاز للزمالك في الدقيقة (40)، قبل أن يضاعف زميله الكونغولي كابونجو كاسنغو النتيجة، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة (45).

وحمل هدف الهلال الوحيد توقيع المهاجم السوري عمر خربين، في الدقيقة (57).

وحرمت تقنية الفيديو الهلال من تعديل النتيجة في الدقيقة (7+90)، بعد إلغاء الحكم هدف سالم الدوسري بداعي التسلل.

المصدر: وكالات

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