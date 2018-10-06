الزمالك يتوج بطلا لكأس السوبر المصري- السعودي (فيديو)
حصد الزمالك بطولة السوبر المصري- السعودي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه الهلال بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.
وتقدم أحمد النغاز للزمالك في الدقيقة (40)، قبل أن يضاعف زميله الكونغولي كابونجو كاسنغو النتيجة، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة (45).
#فيديو | هدف #الزمالك الثاني على #الهلال في الدقيقة 45+2— KSA SPORTS (@riyadiyatv) 6 октября 2018 г.
🎙 بلال علام #السوبر_السعودي_المصري 🇸🇦🇪🇬#الهلال_الزمالك#KSA_SPORTSpic.twitter.com/hwp9xs0pJK
#فيديو | هدف #الهلال الأول على #الزمالك في الدقيقة 57— KSA SPORTS (@riyadiyatv) 6 октября 2018 г.
🎙 بلال علام #السوبر_السعودي_المصري 🇸🇦🇪🇬#الهلال_الزمالك#KSA_SPORTSpic.twitter.com/LCf8NHkW5d
وحمل هدف الهلال الوحيد توقيع المهاجم السوري عمر خربين، في الدقيقة (57).
#فيديو | هدف #الهلال الأول على #الزمالك في الدقيقة 57— KSA SPORTS (@riyadiyatv) 6 октября 2018 г.
🎙 بلال علام #السوبر_السعودي_المصري 🇸🇦🇪🇬#الهلال_الزمالك#KSA_SPORTSpic.twitter.com/LCf8NHkW5d
وحرمت تقنية الفيديو الهلال من تعديل النتيجة في الدقيقة (7+90)، بعد إلغاء الحكم هدف سالم الدوسري بداعي التسلل.
المصدر: وكالات