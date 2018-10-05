كلوب يزف بشرى سارة لجماهير ليفربول

زف يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول، بشرى سارة لجماهير فريقه، بشأن إمكانية لحاق الغيني نابي كيتا بموقعة مانشستر سيتي، لحساب الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي عشية مواجهة "الريدز" و"السيتي": "نابي كان يعاني من تشنج في الظهر.. لم يبدُ الأمر خطيرا جدا، وبالتالي فإن هناك فرصة لمشاركته يوم الأحد، ولكننا لسنا متأكدين".

إقرأ المزيد

وخرج كيتا من ملعب سان باولو، الذي احتضن موقعة نابولي وليفربول الأربعاء الماضي، في دوري أبطال أوروبا، خلال الشوط الأول من المباراة لتعرضه للإصابة.

وستكون مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي المزمع إقامتها على أرضية ملعب "أنفيلد" بعد غد الأحد، حامية الوطيس، وسينفرد الفائز بها بصدارة "البريميرليغ".

المصدر: وكالات