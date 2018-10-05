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موقعة "السيتي" قد تكون الأخيرة لصلاح في تشكيلة ليفربول الأساسية

الرياضة

موقعة
Reuters
موقعة "السيتي" قد تكون الأخيرة لصلاح في تشكيلة ليفربول الأساسية
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يواجه النجم المصري محمد صلاح خطر فقدان مكانه الأساسي في تشكيلة ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد الأداء الباهت الذي قدمه اللاعب في مباريات "الريدز" هذا الموسم.

ويرى نجم خط وسط مانشستر يونايتد السابق، دارين فليتشر، أن صلاح وزميليه البرازيلي فيرمينيو، والسنغالي ساديو ماني، الذين يشكلون المثلث الهجومي لليفربول، قد يفقدون مكانهم في التشكيلة الأساسية، إذا لم يتحسن مستواهم.

وأشار فليتشر إلى أن الثلاثي سيشارك منذ البداية في مباراة ليفربول وضيفه مانشستر سيتي، الأحد المقبل ضمن الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي، ولكنه حذر في الوقت نفسه من أن تكون هذه المباراة الأخيرة لواحد منهم أو لجلهم، إذ لم يظهروا بمستواهم المعهود.

ويتعرض صلاح لانتقادات لاذعة منذ بداية الموسم الحالي بسبب تراجع مستواه، واعترف المدير الفني الألماني لنادي ليفربول، يورغن كلوب أن مهاجمه المصري كان محبطا من الأداء الذي قدمه في مباراة تشيلسي (1-1)، في الأسبوع السابع من البريمير ليغ، إلا أنه واثق من قدرة نجمه على استعادة تألقه.

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ولكن وبعد هزيمة الفريق الأخيرة في الوقت القاتل (0-1) في دوري أبطال أوروبا أمام نابولي، زادت حدة الانتقادات ضد ثلاثي هجوم "الريدز"، وارتفعت الدعوات لإقحام المهاجم الإنجليزي دانييل ستوريدج والجناح السويسري شيردان شاكيري، على حساب الثلاثي، لاسيما وأن الثنائي قدم مردودا جيدا خلال مشاركتهما النادرة مع "الريدز".

المصدر: express.co.uk

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