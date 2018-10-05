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اختيار ميسي كأفضل لاعب في ثاني جولات "التشامبيونز ليغ"

الرياضة

اختيار ميسي كأفضل لاعب في ثاني جولات
Reuters
اختيار ميسي كأفضل لاعب في ثاني جولات "التشامبيونز ليغ"
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توج الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، اليوم، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ".

ونشر الحساب الرسمي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في موقع فيسبوك، صورة لميسي وأرفقها بتعليق: "لاعب الأسبوع في دوري الأبطال".

وجاء تتويج ميسي بالجائزة بعد تألقه في مباراة البارسا وتوتنهام (4-2)، بتسجيله هدفين، ومساهمته في هدف آخر.

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وهذه المرة الثانية على التوالي التي يحصد فيها "البرغوث" هذه الجائزة في الموسم الحالي، بعد اختياره أفضل لاعب في الجولة الماضية.

المصدر: Champions League

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