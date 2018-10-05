مشجع مهووس بميسي يصاب بالذهول! (فيديو)

صحيح أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يتوج بالكرة الذهبية منذ العام 2015، ولكنه لا يزال قادرا على إمتاع عشاقه وإصابتهم بالذهول، سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه.

وظهر ذلك جليا في مباراة البارسا ومضيفه توتنهام في "التشامبيونز ليغ"، الأربعاء الماضي، حيث تألق "البرغوث" وأبدع بتسجليه هدفين. وبعد نهاية المباراة وبينما كان ميسي في طريقه إلى غرفة تغيير الملابس، مد له مشجع يده لمصافحته، فاستجاب له النجم الأرجنتيني. فغدا الشاب مذهولا، غير مصدق وكأنه فقد القدرة على النطق.

That face you pull when the best player in the world shakes your hand 😱 pic.twitter.com/wHxvrOvCku — LEO MESSI (@MessiAddicts) 4 октября 2018 г.

المصدر: dailymail