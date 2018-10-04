مدرب الأوروغواي يدخل موسوعة "غينيس" برقمين قياسيين

سجل أوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب الأوروغواي لكرة القدم اسمه بموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأكثر المدربين خوضا للمباريات مع منتخب واحد وأكثرهم مشاركة في كأس العالم 4 مرات.

وقال تاباريز في صحيفة "أوبسيربادور" التي تصدر في الأوروغواي: لم أتخيل أبدا الحصول على لقب في موسوعة غينيس العالمية، الأمر يتعلق بالاستمرارية في عالم الرياضة، ويجعلني أفكر في كل الناس التي دعمتني منذ البداية، هذا يعني أكثر من مجرد مسيرة رياضية طويلة، إنه فخر.

وقاد المدرب المخضرم الأوروغواي في 185 مباراة رسمية، وذلك خلال ولايتين منفصلتين، كانت أولهما في الفترة ما بين عامي 1988 و1990 والأخرى بدأت في العام 2006 وممتدة حتى الآن.

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وقاد تاباريز منتخب الأوروغواي في بطولات كأس العالم (إيطاليا 1990 وجنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014 وروسيا 2018)، وكانت آخر مبارياته الرسمية مع الأوروغواي في بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا أمام المنتخب الفرنسي.

وقاد تاباريز (71 عاما) منتخب "السيليستي" في 77 مباراة ودية، و57 في التصفيات و26 في بطولة كوبا أمريكا و20 في كأس العالم، بالإضافة إلى 5 في كأس القارات.

ويلي تاباريز في قائمة المدربين الأكثر خوضا للمباريات مع منتخب واحد، الألمانيان سيب هيربرغر، ويواخيم لوف، بواقع 167 مباراة لكل منهما.

المصدر: وكالات