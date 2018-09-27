بالفيديو.. وفاة لاعب هوكي على الجليد أثناء المباراة

توفي أحد لاعبي نادي "سوكول" في مدينة أودينسوفو إحدى ضواحي موسكو خلال مباراة بين فريقه و "ديال دينتا" في دوري محلي للهواة لهوكي الجليد.

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وخلال المباراة، أصيب اللاعب بأزمة قلبية حادة فسقط على الجليد وسط ذهول الحاضرين، ورغم تدخل الطاقم الطبي بشكل مباشر، وقيامه بكافة محاولات الإنقاذ، فارق اللاعب الحياة وسط حزن شديد استولى على نفوس جميع من كانوا في صالة الهوكي.

المصدر: لينتا رو