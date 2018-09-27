 
مباشر

بالفيديو.. وفاة لاعب هوكي على الجليد أثناء المباراة

الرياضة

بالفيديو.. وفاة لاعب هوكي على الجليد أثناء المباراة
youtube
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kuhk

توفي أحد لاعبي نادي "سوكول" في مدينة أودينسوفو إحدى ضواحي موسكو خلال مباراة بين فريقه و "ديال دينتا" في دوري محلي للهواة لهوكي الجليد.

إقرأ المزيد
إيقاف الدوري الإندونيسي لكرة القدم بعد مقتل مشجع بطريقة "بشعة" (فيديو)

وخلال المباراة، أصيب اللاعب بأزمة قلبية حادة فسقط على الجليد وسط ذهول الحاضرين، ورغم تدخل الطاقم الطبي بشكل مباشر، وقيامه بكافة محاولات الإنقاذ، فارق اللاعب الحياة وسط حزن شديد استولى على نفوس جميع من كانوا في صالة الهوكي.

المصدر: لينتا رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا