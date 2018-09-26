إيقاف الدوري الإندونيسي لكرة القدم بعد مقتل مشجع بطريقة "بشعة" (فيديو)

ذكرت تقارير إعلامية محلية أن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم قرر إيقاف الدوري الممتاز لأجل غير مسمى بعد مقتل مشجع لفريق "برسيجا جاكرتا" على يد مجموعة من مشجعي "باندونغ" هذا الأسبوع.

ونقلت صحيفة جاكرتا بوست عن رئيس الاتحاد الإندونيسي، إدي رحمايادي، قوله إن السلطات فتحت تحقيقا في مقتل هارينجا سيريلا مشجع برسيجا.

وقال رحمايادي:"يجب أن نتأكد من صحة التحقيقات قبل أن نتخذ قرارا. لدينا لوائح وستكون هناك عقوبات بدءا من الأخف مثل التوبيخ وحتى الغرامة، وربما حتى الاستبعاد من المسابقة".

وتعرض المشجع هارينجا البالغ 23 عاما للضرب حتى الموت من مجموعة من مشجعي فريق باندونغ بالقرب من ملعب الفريق، قبل مباراة يوم الأحد. وانتشر مقطع فيديو لعملية القتل على الإنترنت وتسبب في غضب شعبي عارم.

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وأيد وزير الشباب والرياضة الإندونيسي، إمام نهراوي، قرار إيقاف الدوري المحلي لمدة أسبوعين للسماح بإجراء التحقيقات.

وقال نهراوي لوكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء:"هذا نوع من الاحترام للضحية وعائلته. هذا أيضا شكل من أشكال العزاء الوطني والتأمل فيما حدث. حياة واحدة تعتبر غالية جدا مقارنة بكرة القدم".

المصدر: رويترز