شاهد.. كازاخستان تبكي في يوم وداع بطلها المغدور

خرجت مدينة ألماتا الكازاخستانية اليوم السبت عن بكرة أبيها لوداع البطل الأولمبي في التزلج على الجليد دينيس تين الذي لقي حتفه في الـ19 من يوليو الجاري بعد تعرضه للطعن.

وحسب الشرطة المحلية فإن الحادثة بدأت بعدما لاحظ تين شخصين يقومان بمحاولة سرقة مرايا سيارته، فتقدم إليهما ليمنعهما قبل أن ينشب عراك بينهما، وجه خلاله الجناة (الذين ألقي القبض عليهما لاحقا) عدة طعنات قاتلة للبطل الأولمبي، ولم تفلح المساعي بإنقاذ تين الذي فارق الحياة نتيجة كمية الدم الكبيرة التي فقدها جسمه.

واحتشد سكان ألماتا منذ الصباح الباكر في مجمع التزلج الرياضي في المدينة، حيث حمل تابوت المغدور على الأكتاف وداروا فيه داخل المجمع الذي عشق وأحب وقضّى فيه أغلب أوقات حياته، قبل أن يوارى الثرى بمشاركة رسمية وشعبية مهيبة.

وفي الوقت ذاته ودّعت العاصمة الكازاخستانية بطلها في "مجمع باريس" حيث احتشد الآلاف من سكان أستانا ورياضييها ومدربيها لوداع البطل الذي رحل باكرا عن 25 ربيعا.

توّج المغدور ببرونزية أولمبياد سوتشي، بالإضافة للعديد من الألقاب العالمية الأخرى أهمها فضية بطولة العالم 2013 وبرونزية بطولة العالم عام 2015.

Тысячи людей пришли проститься с трагически погибшим фигуристом Теном https://t.co/VVQFe3tKAcpic.twitter.com/Hi9qPnNr3R — Р-Спорт (@rsportru) July 21, 2018

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المصدر: rsport.ria.ru