بالفيديو .. صلاح يهدي قميصه لطفل في موقف رائع

أدخل الدولي المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، السعادة على قلب طفل بعد مباراته ضد ضيفه ساوثهامبتون، اليوم السبت، في الجولة السادسة من البريمير ليغ.

وانتشر مقطع الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر فيه محمد صلاح، وهو يتوجه إلى مدرجات ملعب "أنفيلد" ليهدي قميصه لطفل طلب منه بواسطة ورقة مدونة رفعها في مدرجات ملعب "أنفليد". وانهمرت الدموع من عيني الطفل من الفرحة لاستجابة النجم المصري له.

😊😊❤️ — Mohamed Salah (@MoSalah) September 22, 2018

وكتب والد الطفل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كلمات الشكر لا تكفي يا صلاح، لقد جعلتنا أنا وابني نذرف الدموع، هناك مواقف في الحياة يصعب شرح جمالها، إنه يوم سيبقى خالدا في ذاكرة ابني".

وساهم النجم صلاح في فوز فريقه على ساوثهامبتون، بتسجيله الهدف الثالث له، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للمباراة.

المصدر: "twitter.com/BiggyAL1981"