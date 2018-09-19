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ميسي يخطف لقب "ملك الهاتريك" من رونالدو.. فكيف سيرد البرتغالي الليلة! (فيديو)

الرياضة

ميسي يخطف لقب
Reuters Sergio Perez
ميسي يخطف لقب "ملك الهاتريك" من رونالدو.. فكيف سيرد البرتغالي الليلة!
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بات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أكثر اللاعبين تسجيلا للثلاثيات "هاتريك" في دوري أبطال أوروبا، بعد إحرازه ثلاثة أهدف في اللقاء الذي فاز فيه برشلونة أمس على آيندهوفن (4-0).

وسجل ميسي "الهاتريك" الثامن له في "التشامبيونز ليغ"، ليتربع بذلك على عرش "ملك الهاتريك" في المسابقة الأقوى في القارة العجوز، بعدما فض الشراكة مع غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يملك في رصيده 7 أهداف.

وسيكون رونالدو على موعد اليوم لمعادلة رقم ميسي، أو على الأقل لإحراز باكورة أهدافه في البطولة بقميص يوفنتوس، عندما يحل الأخير ضيفا ثقيلا على فالنسيا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة.

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تجدر الإشارة إلى أن رونالدو هو الهداف التاريخي لمسابقة دوري أبطال برصيد 120 هدفا، متبوعا بميسي صاحب 103 أهداف.

المصدر: لينتا.رو

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