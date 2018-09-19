تصرف غير مفهوم من صلاح يعكر فرحة الفوز على سان جيرمان (فيديو)

لم تكتمل فرحة جماهير ليفربول بفوز فريقها أمس على باريس سان جيرمان في "التشامبيونز ليغ"، بعد التقاط عدسات الكاميرا للقطة غريبة وغير مفهومة للنجم المصري محمد صلاح على دكة البدلاء.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، أحرز البديل فيرمينيو هدفا قاتلا لـ"الريدز" (د.90)، ليمنح فريقه فوزا غاليا وثلاث نقاط ثمينة في مستهل مشوراه في مسابقة الأندية الأقوى في أوروبا. ولكن ما أثار الجدل والاستغراب هو حركة صلاح بعد هذا الهدف القاتل.

Interesting reaction from Salah to his side beating PSG in the last minute 🤔🤔🤔🤔 pic.twitter.com/SqT0UbrigN — Jake Backman (@Jake_Backman) 18 сентября 2018 г.

وظهر الدولي المصري، الذي استبدل في الشوط الثاني، وكأنه غير سعيد بهدف زميله البرازيلي، إذ لم يتحرك من مكانه على مقاعد البدلاء للاحتفال مع بقية اللاعبين والجهاز الفني لـ"الريدز"، بل بدت عليه علامات الغضب، وقذف بقارورة مياه بقوة على الأرض، وهو يجلس على الدكة.

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وأثارت ردة فعل صلاح جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، وطرحت مرة أخرى أكثر من علامة استفهام حول علاقات الفرعون المصري بزميليه في هجوم "الريدز" فيرمينيو، والسنغالي ساديو ماني.

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المصدر: .balls.ie