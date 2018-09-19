شاهد.. نجم ليفربول يصيب نيمار بالدوران

عادة ما يتباهى البرازيلي نيمار بموهبته العالية بمراوغات المدافعين بطرق مبتكرة، ولكن في مباراة أمس بين فريقه باريس سان جيرمان وليفربول، انقلبت الآية وصار ضحية لنجم "الريدز".

فخلال إحدى الهجمات لنادي ليفربول اضطر نيمار للرجوع للخلف، والدفاع عن منطقة جزاء فريقه، ولكن يبدو أن الدفاع ليس من اختصاص النجم البرازيلي، فبحركة واحدة فقط تمكن مهاجم "الريدز"، السنغالي ساديو ماني من التخلص منه ببراعة، ومواصلة طريقه صوب مرمى "البي إس جي"، تاركا هداف "السيليساو" تائها وكأنه أصيب بالدوران.

واقتنص ليفربول فوزا قاتلا من باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في افتتاح مشوراهما في المجموعة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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المصدر: sport24.co.za