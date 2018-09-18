بداية مخيبة لبطل روسيا في التشامبيونز ليغ.. فيديو

استهل فريق لوكوموتيف موسكو مشواره في الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بهزيمة ثقيلة أمام مضيفه غلطة سراي التركي (0-3)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الثلاثاء.

وتوالى على تسجيل ثلاثية الفريق التركي كل من، غاري رودريغيز (د. 9)، وإرين ديرديوك (د. 67)، وسيلجوك إنان (د. 90 من ضربة جزاء).

بينما ساد التعادل الإيجابي المباراة الأخرى ضمن المجموعة الرابعة أيضا، بين فريق شالكه الألماني وضيفه بورتو البرتغالي، بهدف لكل منهما.

إقرأ المزيد

المصدر: "vk.com/matchtv"