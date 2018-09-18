رونالدو مشككا: ابني يقول بأنه سيكون أفضل مني

صرح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بأنه ينتظر من نجله كريستيانو جونيور تكرار نجاحاته، وذلك عشية المباراة الأولى له بقميص فريقه الجديد يوفنتوس الإيطالي ضمن دوري أبطال أوروبا.

وقال رونالدو، قبل مواجهة مضيفه فالنسيا الإسباني، الأربعاء: "آمل في أن يصبح ابني مثلي. هو يقول بأنه سيكون أفضل مني. لكنني أعتقد أنه سيكون من الصعب تحقيق ذلك ".

وافتتح رونالدو (33 عاما) الهداف التاريخي للتشامبيونز ليغ برصيد 120 هدفا، سجله التهديفي بقميص اليوفي في الدوري الإيطالي، بهدفين في مرمى ساسولو، وجاء ذلك في الوقت المناسب، قبل ثلاثة أيام فقط من خوض أول مباراة له مع السيدة العجوز في بطولته المفضلة، غدا الأربعاء، ضد مضيفه فالنسيا، على ملعب "ميستايا"، ضمن منافسات المجموعة الثامنة من البطولة.

المصدر: "matchtv.ru"