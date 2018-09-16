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شاهد.. ابراهيموفيتش يسجل هدفه الـ500 في مسيرته بطريقة "خيالية"

الرياضة

شاهد.. ابراهيموفيتش يسجل هدفه الـ500 في مسيرته بطريقة
Reuters USA Today Sports
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سجل السويدي زلاتان ابراهيموفيتش، نجم فريق لوس أنجلوس غالاكسي هدفه الـ500 في مسيرته الاحترافية بطريقة رائعة خلال المباراة أمام مضيفه تورونتو ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وفي الدقيقة 43 من عمر اللقاء، استقبل ابراهيموفيتش كرة طويلة وعالية من أحد زملائه وظهره على مرمى تورونتو، وسددها بشكل مباشر "عالطاير" بحركة "تايكواندو" خاطفة في الشباك، وسط ذهول حارس ولاعبي الخصم.

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ورغم هدف ابراهيموفيتش الرائع خسر فريقه بنتيجة 3-5.

المصدر: لينتا رو

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