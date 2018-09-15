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شاهد.. لاعب يسجل في مرمى فريقه بالخطأ وبطريقة غريبة

الرياضة

شاهد.. لاعب يسجل في مرمى فريقه بالخطأ وبطريقة غريبة
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سجل اللاعب الإيرلندي داميان ديلاني هدفا عن طريق الخطأ في مرماه ليسهم في خسارة فريقه "كورك سيتي"، أمام مضيفه "بوهيميان" في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 31 من الدوري الإيرلندي.

وعند الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء، أراد ديلاني إعادة الكرة إلى حارس مرماه ولكنه لم ينتبه لخروج الأخير من عرينه، ومرر الكرة بشكل قوي ارتطمت بالقائم الأيسر وعانقت الشباك وسط ذهول الحارس الذي حاول اللحاق بالكرة دون جدوى.

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وانتهت المباراة بخسارة كورك سيتي 2-4، ليتوقف رصيده عند 67 نقطة في المركز الثاني على جدول ترتيب الدوري الإيرلندي، متخلفا بـ6 نقاط عن المتصدر دوندالك، فيما رفع بوهيميان رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس.

وسبق لديلاني البالغ 37 عاما اللعب في صفوف ليستير سيتي وكريستال بالاس وهال سيتي.

المصدر: eurosport.ru

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