شاهد.. لاعب يهدر فرصة ذهبية لا تضيع!

أهدر لاعب فريق هويسكا، الوافد الجديد إلى الدوري الإسباني لكرة القدم، لويس افيلا، فرصة ذهبية لإدراك التعادل في مباراته ضد مضيفه رايو فاليكانو (0-1)، في افتتاح الجولة الرابعة لليغا.

وسدد اللاعب لويس إيزكييل أفيلا كرة وهو على أبواب المرمى من داخل منطقة الستة ياردات، لكنها اعتلت العارضة بغرابة شديدة، ربما لأنه فكر بالاحتفال بالهدف قبل تسجيله.

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وحسم الضيوف نتيجة اللقاء لصالحهم بهدف سجله المهاجم الفرنسي فلوران توفين، في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي جرى بينهما اليوم الجمعة.

ومني هويسكا بالهزيمة الثانية على التوالي، مقابل فوز وتعادل، ويشغل المركز الرابع عشر حتى الآن، برصيد 4 نقاط، بينما حقق رايو فاليكانو باكورة انتصاراته، في الموسم بعد هزيمتين متتاليتين، وتقدم إلى المركز السادس، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: "vk.com/silatv"