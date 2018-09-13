شاهد.. أسرع رجل في العالم يفوز بسباق في الفضاء!

فاز العداء السابق ولاعب كرة القدم الحالي، الجامايكي أوساين بولت، بسباق خاص في مدينة ريمس الفرنسية وذلك على طائرة مجهزة بظروف انعدام الجاذبية في محاكاة لسباق في الفضاء الخارجي.

ونشر بولت على صفحته الرسمية في تويتر فيديو للسباق الذي فاز فيه وجمعه برائدي فضاء سابقين، لم يستطيعا مجاراته في ظروف انعدام الجاذبية.

كما نشر بولت صورا للاحتفال بعد فوزه بالسباق.

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وخاض بولت حامل الرقم العالمي في سباقي 100 م خلال 9.58 ثانية، و200 متر خلال 19.19 ثانية، أول مباراة كرة قدم مع فريقه الجديد سنترال كوست مارينرز الأسترالي في الـ31 من أغسطس الماضي.

والتجربة الكروية مع النادي الأسترالي هي الأحدث في اختبارات بولت مع أندية عدة أبرزها بوروسيا دورتموند الألماني، خاضها العداء الأسطوري السابق المتوج بثماني ميداليات ذهبية و11 لقبا عالميا في مضمار ألعاب القوى، في إطار سعيه لتحقيق حلم خوض مسيرة احترافية في عالم كرة القدم.

المصدر: وكالات