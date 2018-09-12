وقف رخصة قيادة حارس "بطل العالم" 20 شهرا للقيادة تحت تأثير الكحول

حكم حارس مرمى منتخب فرنسا وفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، هوغو لوريس، اليوم بتجميد رخصتة للسوق لمدة 20 شهرا وغرامة مالية بقيمة 65 ألف دولار لقيادته سيارته تحت تأثير الكحول.

وأوقف لوريس الذي أقر بذنبه، في 24 أغسطس الماضي وهو يقود سيارته من نوع "بورش" رمادية اللون من قبل دورية للشرطة وسط لندن. وبلغت نسبة الكحول 80 ميكروغرام في ليتر هواء، أي أكثر من ضعفي النسبة المسموح بها في بريطانيا (35 ميكروغرام).

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وأطلق سراح لوريس بكفالة بعد توقيفه لساعات، ووجه بعد الحادث اعتذارا علنيا قال فيه "أتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالي".

وساهم لوريس بفوز منتخب فرنسا بلقب مونديال روسيا 2018 في يوليو، وذلك للمرة الثانية في تاريخ بلاده بعد مونديال 1998 على أرضه.

وانضم لوريس إلى النادي اللندني عام 2012 قادما من ليون الفرنسي، وخاض معه حتى الآن 256 مباراة.

المصدر: أ ف ب