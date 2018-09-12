يوفنتوس يمدد عقد خضيرة لغاية 2021

أعلن لاعب الوسط الدولي الألماني سامي خضيرة اليوم الأربعاء تمديد عقده مع يوفنتوس بطل إيطاليا في السنوات السبع الأخيرة عامين إضافيين حتى 2021.

وكتب خضيرة البالغ من العمر 31 عاما في حسابه على موقع تويتر،: "لقد مددت عقدي مع يوفنتوس حتى 2021، منذ يومي الأول امتلكني شعور مميز وشعرت بسرعة أنه منزلي، إنني فخور أن أكون جزءا من التاريخ العريق للنادي وعائلة يوفنتوس. لنستمر في صناعة تاريخ الأسود والأبيض".

Sono fiero di annunciare che ho appena prolungato il mio contratto con la @Juventusfc fino al 2021. Sono molto fiero di essere parte della grande storia della squadra e della famiglia Juventus. Continuiamo a fare la storia bianconera! ✍🏽🏳🏴 #FinoAllaFine#ForzaJuvepic.twitter.com/Vl6NfI63sC — Sami Khedira (@SamiKhedira) September 12, 2018

من جهته، أوضح يوفنتوس أن عقد خضيرة الجديد يتضمن خيار تمديده لعام ثالث إضافي، وأضاف في بيان: "منذ قدومه في 2015 كان خضيرة لاعبا أساسيا في خط وسط يوفنتوس، مظهرا دائما تقنية، أناقة، شخصية مميزة وخبرة".

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وأحرز خضيرة لقب الدوري ثلاث مرات مع فريق "السيدة العجوز" بعد انضمامه من ريال مدريد الإسباني في 2015، وسجل معه الموسم الماضي 9 أهداف بينها ثلاثية للمرة الأولى في مسيرته.

وفي المجمل سجل له 20 هدفا في 80 مباراة في الدوري الإيطالي.

وأحرز خضيرة لقب الدوري الألماني مع شتوتغارت في 2007 والإسباني مع ريال في 2012 كما توج بلقب المونديال مع بلاده في 2014 قبل الخروج المدوي من الدور الأول في مونديال روسيا.

المصدر: أ ف ب