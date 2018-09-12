البرازيل تسحق السلفادور بخماسية نظيفة وديا

فاز منتخب البرازيل لكرة القدم على نظيره السلفادوري 5-0 في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتألق ريتشارليسون مهاجم إيفرتون الإنجليزي في المباراة بتسجيله هدفين في أول مباراة دولية خاضها مع منتخب بلاده، وأكمل نيمار وماركينيوس مهاجم ومدافع باريس سان جرمان الفرنسي، وفيليبي كوتينيو لاعب وسط برشلونة الإسباني الخماسية.

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وافتتحت البرازيل التي تغلبت الجمعة على الولايات المتحدة بثلاثية بيضاء، التسجيل في وقت مبكر في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء احتسبت إثر خطأ في المنطقة المحرمة ارتكبه روبرتو دومينغيز ضد ريتشارليسون ونفذها نيمار بنجاح.

والهدف هو الـ59 في 92 مباراة لنجم فريق العاصمة الفرنسية الذي خاض المباراة كاملة، فبات على بعد ثلاثة أهداف من الظاهرة رونالدو (62 هدفا)، ثاني أفضل هداف في تاريخ السيليساو بعد الأسطورة بيليه (77 هدفا).

وضاعفت البرازيل الغلة بعدما أضاف ريتشارليسون الثاني بمتابعة كرة عرضية خلفية من نيمار في الدقيقة 16.

وسيطر منتخب المدرب تيتي الذي اقترب من التوصل إلى تحديد التشكيلة النهائية، على المجريات، وأضاف الهدف الثالث عن طريق كوتينيو في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني، مرر كوتينيو كرة متقنة إلى ريتشارليسون الذي لم يتوان في إسكانها الشباك مسجلا هدفه الشخصي الثاني والرابع للسيليساو في الدقيقة 50.

واختتم ماركينيوس الخماسية في الدقيقة الأخيرة من متابعة رأسية لكرة نفذها نيمار من ركلة ركنية في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

المصدر: أ ف ب