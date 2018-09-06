قصة عمرها 10 سنوات تكشف سر تألق رونالدو

كشف أحد أقارب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قصة مثيرة ساهمت بشكل كبير في اعتلاء "صاروخ ماديرا"، عرش الكرة العالمية في السنوات الأخيرة.

وقال نونو فيفيروس، وهو ابن عم رونالدو "عشت مع كريستيانو في مانشستر يونايتد لمدة 5 سنوات، حيث كانت تجربة لا تنسى.. بعد نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2008 (الذي شهد فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي بركلات الترجيح)، هل تعرف ما الذي فعله رونالدو في تلك الليلة؟.. عقب انتهاء المباراة وعودة الفريق إلى مانشستر في نفس الليلة، لم يذهب رونالدو للاحتفال مع زملائه، بل سارع إلى الملعب لكي يتدرب أكثر ويحسن مهاراته".

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وتابع فيفيروس: "رونالدو ذهب للتدريب بعد أن أصبح بطلا لأوروبا في سن الثالثة والعشرين، هذا هو كريستيانو ابن ماديرا الحقيقي".

ورحل رونالدو عن مانشستر يونايتد بعد عام واحد من تتويج "الشياطين الحمر" بلقب دوري أبطال أوروبا، لينضم (عام 2009) لنادي ريال مدريد، الذي قضى معه 9 مواسم ناجحة، قبل أن يترك الفريق بشكل مفاجئ خلال الانتقالات الصيفية الماضية، ليدافع عن ألوان يوفنتوس الإيطالي.

المصدر: وكالات