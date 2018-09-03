نجم ريال مدريد السابق ينضم للجهاز التدريبي لمنتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم، انضمام النجم الإسباني المعتزل ميشيل سالغادو، للجهاز الفني لمنتخب "الفراعنة" كمساعد للمدرب المكسيكي، خافيير أغييري.

وبحسب بيان أصدره الاتحاد المصري، فإن المدافع الدولي الإسباني السابق، سينضم للجهاز الفني لمنتخب مصر، كمساعد مع هاني رمزي، وجوزيه تيتو.

وأشار البيان إلى أن معسكر منتخب مصر الإعدادي لمباراة النيجر، التي تقام السبت المقبل، انطلق اليوم الاثنين، حيث عقد أغييري اجتماعا مع اللاعبين فور الوصول إلى "برج العرب"، للتحدث عن أهمية المباراة ونظام المعسكر.

إقرأ المزيد

ولعب سالغادو لريال مدريد بين 1999 و2009، ويعتبر أحد أعضاء فريق "الجلاكتيكوس" للنادي الملكي، الذي ضم نجوما أسطورية، كالفرنسي زين الدين زيدان، والبرتغالي لويس فيغو، والبرازيلي رونالدو، والإنجليزي ديفيد بيكهام.

المصدر: وكالات