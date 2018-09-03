رسميا.. الفيفا يكشف القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم، القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة "The Best"، التي تمنح لأفضل لاعب في العالم.

وضمت القائمة 3 لاعبين وهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي لوكا مودريتش، والمصري محمد صلاح.

ونجح رونالدو ومودريتش في قيادة ريال مدريد للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، في الموسم الماضي، كما ساهم النجم الكرواتي في وصول منتخب بلاده إلى نهائي مونديال روسيا 2018.

أما صلاح فقد قدم أداء لافتا مع ليفربول في الموسم الماضي، وقاده لنهائي دوري أبطال أوروبا، كما ساهم في تأهل منتخب مصر للمونديال للمرة الأولى بعد غياب 28 عاما.

فيما يلي بقية المرشحين لجوائز الفيفا:

جائزة أفضل حارس:

- البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الحالي وتشيلسي السابق.

- الفرنسي لوريس حارس مرمى توتنهام.

- الدنماركي كاسبر شمايكل، حارس مرمى نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

أفضل مدرب في العالم:

- الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق.

- الفرنسي ديديه ديشامب مدرب منتخب "الديوك".

- زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا.

المرشحون النهائيون لجائزة 👑 #TheBest من FIFA لأفضل مدرب رجال:

- زلاتكو داليتش 🇭🇷

- ديدييه ديشامب 🇫🇷

- زين الدين زيدان 🇫🇷 #FIFAFootballAwardspic.twitter.com/BJTo47MVgV — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) 3 сентября 2018 г.

أفضل مدير فني لفرق "السيدات":

- سارينا ويجمان مدربة منتخب هولندا.

- رينالد بيدروس مدرب فريق ليون الفرنسي.

- أساكا تاكاكورا مدربة منتخب اليابان.

أفضل لاعبة :

- البرازيلية مارتا لاعبة نادي أورلاندو برايد الأمريكي.

- الألمانية دزينيفر ماروزان المحترفة في صفوف ليون الفرنسي.

النرويجية أدا هيغيربيرج لاعبة ليون الفرنسي.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الدولي، عن الفائزين بجوائزه، خلال حفل سيقام في 24 الشهر الجاري في العاصمة لندن.

المصدر: الفيفا