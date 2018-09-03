رسميا.. الفيفا يكشف القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم، القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة "The Best"، التي تمنح لأفضل لاعب في العالم.
وضمت القائمة 3 لاعبين وهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي لوكا مودريتش، والمصري محمد صلاح.
المرشحون النهائيون لجائزة 👑 #TheBest من FIFA لأفضل لاعب:— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) 3 сентября 2018 г.
- كريستيانو رونالدو 🇵🇹
- لوكا مودريتش 🇭🇷
- محمد صلاح 🇪🇬 @MoSalah#FIFAFootballAwardspic.twitter.com/u6JI99XHBe
ونجح رونالدو ومودريتش في قيادة ريال مدريد للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، في الموسم الماضي، كما ساهم النجم الكرواتي في وصول منتخب بلاده إلى نهائي مونديال روسيا 2018.
أما صلاح فقد قدم أداء لافتا مع ليفربول في الموسم الماضي، وقاده لنهائي دوري أبطال أوروبا، كما ساهم في تأهل منتخب مصر للمونديال للمرة الأولى بعد غياب 28 عاما.
فيما يلي بقية المرشحين لجوائز الفيفا:
جائزة أفضل حارس:
- البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الحالي وتشيلسي السابق.
- الفرنسي لوريس حارس مرمى توتنهام.
- الدنماركي كاسبر شمايكل، حارس مرمى نادي ليستر سيتي الإنجليزي.
المرشحون لجائزة 👑 #TheBest من FIFA لأفضل حارس مرمى:— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) 3 сентября 2018 г.
- تيبو كورتوا 🇧🇪
- هوجو لوريس 🇫🇷
- كاسبر شمايكل 🇩🇰#FIFAFootballAwardspic.twitter.com/OanPOVsXyS
أفضل مدرب في العالم:
- الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق.
- الفرنسي ديديه ديشامب مدرب منتخب "الديوك".
- زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا.
المرشحون النهائيون لجائزة 👑 #TheBest من FIFA لأفضل مدرب رجال:— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) 3 сентября 2018 г.
- زلاتكو داليتش 🇭🇷
- ديدييه ديشامب 🇫🇷
- زين الدين زيدان 🇫🇷 #FIFAFootballAwardspic.twitter.com/BJTo47MVgV
أفضل مدير فني لفرق "السيدات":
- سارينا ويجمان مدربة منتخب هولندا.
- رينالد بيدروس مدرب فريق ليون الفرنسي.
- أساكا تاكاكورا مدربة منتخب اليابان.
المرشحون النهائيون لجائزة 👑 #TheBest من FIFA لأفضل مدرب/مدربة سيدات:— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) 3 сентября 2018 г.
- رينالد بيدروس 🇫🇷
- أساكو تاكاكورا 🇯🇵
- سارينا ويجمان 🇳🇱#FIFAFootballAwardspic.twitter.com/J2R1awz3dX
أفضل لاعبة :
- البرازيلية مارتا لاعبة نادي أورلاندو برايد الأمريكي.
- الألمانية دزينيفر ماروزان المحترفة في صفوف ليون الفرنسي.
النرويجية أدا هيغيربيرج لاعبة ليون الفرنسي.
المرشحون النهائيون لجائزة 👑 #TheBest من FIFA لأفضل لاعبة:— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) 3 сентября 2018 г.
- أدا هيجربيرج 🇳🇴
- دزينيفر ماروزان 🇩🇪
- مارتا 🇧🇷#FIFAFootballAwardspic.twitter.com/aK0CxYDjPO
ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الدولي، عن الفائزين بجوائزه، خلال حفل سيقام في 24 الشهر الجاري في العاصمة لندن.
المصدر: الفيفا