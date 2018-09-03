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رسميا.. "الظاهرة" رونالدو يستحوذ على فريق في الدوري الإسباني

الرياضة

رسميا..
Reuters Sergio Moraes
رسميا.. "الظاهرة" رونالدو يستحوذ على فريق في الدوري الإسباني
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أعلن نادي بلد الوليد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الليغا" اليوم، استحواذ النجم البرازيلي رونالدو دي ليما "الظاهرة" على رئاسته.

ونجح رونالدو في الحصول على 51 % من أسهم النادي العائد لمنافسات "الليغا" هذا الموسم.

وقال رونالدو في مؤتمر صحفي:"اختبرت الكثير من الأشياء في مسيرتي الكروية، والتي جعلتني مستعدا لهذا الأمر".

وأكد النجم البرازيلي المعتزل أنه سيضع كل خبرته التي اكتسبها من لعبه في كرة القدم داخل النادي الإسباني.

ولعب رونالدو في الدوري الإسباني من قبل بقميص برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد.

ويحتل بلد الوليد حاليا المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد نقطتين من ثلاث جولات، حيث تعادل سلبيا في مباراتين مع جيرونا، وخيتافي، وخسر مباراة واحدة أمام برشلونة.

المصدر: ماركا

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