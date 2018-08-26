لوكوموتيف موسكو يتخطى عقبة ضيفه أنجي .. (فيديو)
فاز فريق لوكوموتيف موسكو على ضيفه أنجي القادم من محج قلعة (2-1)، اليوم السبت، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
وتقدم فريق العاصمة موسكو بهدفين متتاليين، حملا توقيع كل من، المدافع البولندي ماتسي ريبوس، والمهاجم فيودور سمولوف، في الدقيقتين الـ (55، 73) على الترتيب.
ومن ثم سجل لاعب خط الوسط فلاديمير كوليك هدف الضيوف الوحيد، من ضربة جزاء، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.
⛳ В матче 5-го тура #РПЛ@fclokomotiv одержал победу над @fc_anji со счётом 2:1. @smolovfedor_90 забил свой первый гол в сезоне. #ЛокоАнжиhttps://t.co/9CJw4KGvpz— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 26 августа 2018 г.
🗓 Результаты и расписание матчей 5-го тура Российской Премьер-Лиги!— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 26 августа 2018 г.
😤 Забирайте к себе в ленту, чтобы ничего не пропустить! #РПЛpic.twitter.com/BwZoWuX6QO
ورفع لوكوموتيف موسكو رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 8 نقاط، ويحتل المركز الخامس، في المقابل، تجمد رصيد أنجي عند 3 نقاط، وتراجع إلى المركز الخامس عشر قبل الأخير على سلم ترتيب الدوري.
⚡ Турнирная таблица после третьего игрового дня 5-го тура #РПЛpic.twitter.com/HUk77SjvKv— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 26 августа 2018 г.
المصدر: RT