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لوكوموتيف موسكو يتخطى عقبة ضيفه أنجي .. (فيديو)

الرياضة

لوكوموتيف موسكو يتخطى عقبة ضيفه أنجي .. (فيديو)
Reuters
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فاز فريق لوكوموتيف موسكو على ضيفه أنجي القادم من محج قلعة (2-1)، اليوم السبت، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم فريق العاصمة موسكو بهدفين متتاليين، حملا توقيع كل من، المدافع البولندي ماتسي ريبوس، والمهاجم فيودور سمولوف، في الدقيقتين الـ (55، 73) على الترتيب.

ومن ثم سجل لاعب خط الوسط فلاديمير كوليك هدف الضيوف الوحيد، من ضربة جزاء، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

ورفع لوكوموتيف موسكو رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 8 نقاط، ويحتل المركز الخامس، في المقابل، تجمد رصيد أنجي عند 3 نقاط، وتراجع إلى المركز الخامس عشر قبل الأخير على سلم ترتيب الدوري.

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المصدر: RT 

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