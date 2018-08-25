سبارتاك يهزم دينامو في "ديربي" العاصمة موسكو .. (فيديو)

حسم فريق سبارتاك "ديربي" العاصمة موسكو لصالحه، ضد جاره دينامو بفوزه عليه (2-1)، اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم فريق سبارتاك بهدفين سريعين، حملا توقيع كل من، الهولندي كوينسي بروميس، والبارغوياني لورينز ميلغاريخو، في الدقيقتين الـ (7 من ضربة جزاء، 14) على الترتيب من زمن الشوط الأول. ومن ثم سجل المدافع فلاديمير ريكوف هدف دينامو الوحيد، قبل ثماني دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء، بتسديدة عابرة للقارات من منتصف الملعب.

وانفرد سبارتاك موسكو بصدارة الدور، بعد هذا الفوز، برصيد 13 نقطة، متجاوزا بفارق نقطة، فريق زينيت بطرسبورغ، الذي سيحل ضيفا على فريق أوفا، غدا الأحد.

بينما توقف رصيد دينامو موسكو عند ست نقاط، وتراجع إلى المرتبة السابعة حتى الآن على سلم الترتيب.

المصدر: RT