بالفيديو.. هدف روسي عابر للقارات!

شهد لقاء "ديربي" العاصمة موسكو، بين سبارتاك ودينامو (2-1)، هدفا عابرا للقارات، وذلك في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسدد مدافع دينامو موسكو، فلاديمير ريكوف، كرة من منتصف ملعبه "عابرة للقارات"، أخفق الحارس ألكسندر ماكسيمينكو المتقدم، بالتصدي لها، وذلك قبل ثماني دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

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ولكن هذا الهدف الجميل جاء متأخرا، حيث كان سبارتاك موسكو متقدما بهدفين من دون رد، وحافظ على تقدمه ليفوز بهدفين مقابل هدف واحد، في الديربي.

المصدر: RT