شاهد.. "السيدة العجوز" تدجّن نسور لاتسيو

تغلب فريق يوفنتوس على ضيفه لاتسيو (2-0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب "أليانز ستاديوم" في مدينة تورينو، وذلك ضمن الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح البوسيني ميراليم بيانيتش التسجيل لليوفي "السيدة العجوز"، في الدقيقة الثلاثين، بتسديدة قوية أرضية من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى.

وأحرز المهاجم الكرواتي ماريو ماندجوكيتش هدف الأمان الثاني لليوفي، بحلول الدقيقة الـ 75 من زمن اللقاء.

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وحقق يوفنتوس، حامل اللقب، بذلك انتصاره الثاني على التوالي. فيما مني لاتسيو بالهزيمة الثانية على التوالي ويقبع في قاع جدول ترتيب الكالتشيو.

المصدر: RT