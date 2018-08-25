اليوفي "السيدة العجوز" يتربص بنسور لاتسيو.. التشكيلة الأساسية
سيكون ملعب "أليانز ستاديوم" في مدينة تورينو، مسرحا للمواجهة المرتقبة بين يوفنتوس وضيفه لاتسيو، اليوم السبت الساعة (19:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.
وسيبدأ ماسيمليانو اليغري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، هذه المباراة التي تدخل ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بالتشكيلة الأساسية التالية (4-3-3):
23- البولندي فويتسيخ شيسني
12- البرازيلي أليكس ساندرو
3- جورجيو كيلليني
19- ليوناردو بونوتشي
20- البرتغالي جواو كانسيلو
5- البوسيني ميراليم بيانيتش
6- الألماني سامي خضيرة
14- الفرنسي بلاز ماتويدي
33- البولندي فيديريكو بيرنارديسكي
7- البرتغالي كريستيانو رونالدو
17- الكرواتي ماريو ماندجوكيتش.
بينما وضع، المدير الفني لفريق لاتسيو، سيموني إنزاغي، التشكيلة الأساسية التالية للنسور لمواجهة السيدة العجوز:
📋 Formazione ufficiale!— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 25 августа 2018 г.
Ecco lo #StartingXI scelto da mister Inzaghi per #JuveLazio 👇🏻#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/1L45TC13b1
المصدر: "facebook/Juventus/OfficialSSLazio"