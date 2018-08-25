اليوفي "السيدة العجوز" يتربص بنسور لاتسيو.. التشكيلة الأساسية

سيكون ملعب "أليانز ستاديوم" في مدينة تورينو، مسرحا للمواجهة المرتقبة بين يوفنتوس وضيفه لاتسيو، اليوم السبت الساعة (19:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ ماسيمليانو اليغري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، هذه المباراة التي تدخل ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بالتشكيلة الأساسية التالية (4-3-3):

23- البولندي فويتسيخ شيسني

12- البرازيلي أليكس ساندرو

3- جورجيو كيلليني

19- ليوناردو بونوتشي

20- البرتغالي جواو كانسيلو

5- البوسيني ميراليم بيانيتش

6- الألماني سامي خضيرة

14- الفرنسي بلاز ماتويدي

33- البولندي فيديريكو بيرنارديسكي

7- البرتغالي كريستيانو رونالدو

17- الكرواتي ماريو ماندجوكيتش.

بينما وضع، المدير الفني لفريق لاتسيو، سيموني إنزاغي، التشكيلة الأساسية التالية للنسور لمواجهة السيدة العجوز:

المصدر: "facebook/Juventus/OfficialSSLazio"