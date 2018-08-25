// 26.06.2018 по тикету 15478
بالفيديو .. رونالدو يهدر فرصة هدف بطريقة "كوميدية"!
Reuters Massimo Pinca
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أضاع النجم البرتغالي فرصة تسجيل باكورة أهدافه بقميص فريق يوفنتوس في الدوري الإيطالي لكرة القدم، خلال مباراته ضد ضيفه لاتسيو، اليوم السبت، وذلك ضمن الجولة الثانية من الكالتشيو.
وتلقى رونالدو كرة وهو عند باب المرمى أخفق في متابعتها في الشباك، لكن زميله المهاجم الكرواتي ماريو ماندجوكيتش وضعها بدلا منه، محرزا الهدف الثاني لليوفي، في الدقيقة الـ 75 من زمن اللقاء، على ملعب "أليانز ستاديوم" في مدينة تورينو.
المصدر: RT
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