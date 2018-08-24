ريال مدريد يقرر التخلص من 8 لاعبين قبل إغلاق سوق الانتقالات

ينتظر عشاق ريال مدريد منذ أسابيع تعاقد فريقهم مع لاعبين جدد، لتدعيم صفوفه ولتغطية الفراغ الذي سيتركه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل حديثا إلى يوفنتوس.

لكن وعلى عكس رغبة المشجعين، فعوض إبرام صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفي الذي ينتهي مع نهاية الشهر الحالي، وضع المدير الفني الجديد لريال مدريد جولين لوبيتيغي، قائمة تضم 8 لاعبين للتخلص منهم قبل إغلاق سوق الانتقالات.

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ويمتلك لوبيتيغي قائمة بـ27 لاعبا، منهم 5 حراس للمرمى، وهو عدد كبير، لاسيما وأن لدى الفريق حاليا حارسين من الطراز العالمي، وهما الكوستاريكي كيلور نافاس، والوافد الجديد البلجيكي تيبو كورتوا.

وطلب لوبيتيغي من إدارة النادي الملكي التخلص من 3 حراس مرمى، وهم أندريه لونين، وكيكو كاسيا، ولوكا زيدان، بالإضافة إلى 5 لاعبين هم خيسوس فاليخو، وفابيو كوينتراو، وماركوس يورينتي، وبورخا مايورال، وفينيسوس جونيور.

تجدر الإشارة إلى أن تقارير إعلامية قد تحدثت في وقت سابق عن إمكانية تعاقد ريال مدريد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي، في حال فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبات على الـ"بي إس جي".

المصدر: وكالات