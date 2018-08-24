ريال مدريد يسعى لاستعادة نجمه

يسعى ريال مدريد إلى استعادة نجمه السابق الكولومبي خاميس رودريغيز من بايرن ميونيخ، بعد أن أخفق حتى الآن في التعاقد مع أي نجم جديد قبل أيام قليلة من إغلاق باب سوق الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة "إل بايس" أن الفريق الملكي عرض مبلغ 35 مليون جينيه إسترليني على بايرن ميونيخ، مقابل التخلي عن النجم الكولومبي قبل عام من نهاية إعارته.

ويرتبط خاميس رودريغيس بعقد مع بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة لمدة موسمين أي حتى صيف 2019، ويملك بطل ألمانيا خيارا يسمح له بتحويل الإعارة لشراء بأي وقت مقابل دفع 37.7 مليون جنيه إسترليني.

وتكمن مشكلة الفريق الإسباني في رغبة خاميس بالبقاء مع الفريق البافاري.

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ويبدو أن الأبواب جميعها أغلقت أمام ريال مدريد، الذي لم يعقد أي صفقة تعوض رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولعل رئيس الميرنجي، فلورنتينو بيريز، يعض أصابعه ندما على التفريط بخدمات الدون رونالدو، لصالح فريق يوفنتوس الإيطالي، وكان يتوقع بأنه من السهل عليه ضم لاعب مميز لتعويض رحيله.

وكان يعول بيريز كثيرا على ضم البرازيلي نيمار، بيد أن أغلى لاعب في العالم خيب آمال "ملك التعاقدات"، بقراره الاستمرار في صفوف باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي.

وكذلك تلقى رئيس الملكي صدمة كبيرة بعد أن رفض نادي تشيلسي الإنجليزي التخلي عن لاعب خط وسطه، البلجيكي إيدين هازارد، وحصنه بشرط تعجيزي، وهو الحصول على 200 مليون جنيه إسترليني (224 مليون يورو)، أي مقابل أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

وتضم لائحة اهتمامات ريال مدريد عددا من الأسماء لنجوم آخرين أيضا، مثل النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، والفرنسي الشاب كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وحتى الحديث كان يدور عن النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، ولكن لم تتبق أمامه إلا أيام معدودة، قبل أن يغلق باب سوق الانتقالات الصيفية في إسبانيا، في 31 من شهر أغسطس الجاري.

المصدر: وكالات