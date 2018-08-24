رونالدو يسبب صداعا لمدرب يوفنتوس

اعترف المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي ماسيميليانو أليغري بأنه سيواجه مشكلة بعد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى صفوف فريق "السيدة العجوز"، خلال الميركاتو الصيفي.

وأوضح ماسيميليانو أليغري ، في المؤتمر الصحفي عشية مواجهة لاتسيو، غدا السبت: "حددنا الثنائي رونالدو وباولو ديبالا لتنفيذ ركلات الجزاء هذا الموسم، المشكلة التي سنعاني منها تتمثل في الضربات الحرة، الآن لدينا 6 أو 7 لاعبين بإمكانهم التسديد وسيلتفون جميعا حول الكرة".

وأضاف: "كريستيانو جاهز للقاء الغد، لكن علينا أن نأخذ في الاعتبار أن المهاجمين قضوا وقتا أقل خلال فترة الإعداد للموسم، لذا علينا أن نكون حريصين في التعامل معهم".

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وأكد أليغري أنه يعتزم تطبيق نظام التناوب مع رونالدو خلال الموسم الجديد، تماما كما فعل المدير الفني السابق لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، العام الماضي.

وأوضح مدرب اليوفي: "كريستيانو سيكون بحاجة لاستعادة طاقته والبدء على دكة البدلاء، كما حدث العام الماضي في مدريد. الآن سيلعب، ثم سنرى بعدها وفقا لظروف كل مباراة".

وأشار إلى أن: "التفاهم سيكون غدا أفضل بين خطي الوسط والهجوم، وهذا بالتأكيد سيساعد كريستيانو، فهذا اللاعب دائما يطمع في المزيد، يريد أن ينافس على كل شيء، بنى نجاحه الكبير بالتضحية والعمل المتواصل، إنه مثال يحتذى وإضافة مميزة لجودة الفريق".

وسيلعب يوفنتوس لأول مرة في الموسم الحالي، على ملعبه وأمام جماهيره ضد فريق لاتسيو، غدا السبت الساعة (19:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، على ملعب "أليانز ستاديوم" في مدينة تورينو.

المصدر: وكالات