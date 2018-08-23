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رونالدو يفاجئ جماهير الريال بتصريح مثير!

الرياضة

رونالدو يفاجئ جماهير الريال بتصريح مثير!
Reuters Phil Noble
رونالدو يفاجئ جماهير الريال بتصريح مثير!
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فاجأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عشاق نادي ريال مدريد الإسباني، بعدما صرح بأن قرار الرحيل عن النادي الملكي إلى يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، كان سهلا.

وقال رونالدو في تصريح لشبكة "DAZN" الرياضية: "كان قرارا سهلا.. ما حققته في مدريد كان مذهلا.. فزت بكل شيء وعائلتي تعيش هناك، لكنه (الريال) أصبح جزءا من الماضي".

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وانضم اللاعب البالغ عمره 33 عاما إلى يوفنتوس في الشهر الماضي، بعقد يمتد لأربعة مواسم، لينهي فترة في إسبانيا شهدت إحرازه لقبين في الدوري وأربعة في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن عشاق ريال مدريد كانوا يمنون النفس في استمرار رونالدو مع "الميرينغي"، لاسميا وأنه أصبح من أساطير النادي، وهدافه التاريخي.

المصدر: وكالات

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