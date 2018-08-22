رونالدو: أحلم بأن يصبح ابني لاعب كرة قدم

صرح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، بأن يحلم أن يصبح نجله البكر، كريستيانو جونيور، لاعب كرة قدم محترف.

وقال رونالدو عن نجله، في تصريحات نقلها موقع "Goal": "إنه يبدو جيد جدا مقارنة بالآخرين، كما كنت أنا في صباي، فهو لا يحب أن يخسر. أنا متأكد مائة بالمئة من أنه سيصبح مثلي أنا. آمل أن أعلمه من خلال خبرتي والدافع بعض الأشياء، ولكنكم تعلمون، بأنه سيصبح ما يريد هو".

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وأضاف: "سأدعمه دائما، لكني أريد أن يصبح كريستيانو جونيور لاعب كرة قدم. أعتقد أن لديه الدافع. إنه في حالة جيدة، سريع، لديه مهارات، قادر على التسديد، ولكن في النهاية هو صاحب القرار".

واختتم الدون حديثه: "إنه لا يزال صبيا، لا أريد أن أضغط عليه. ولكن حلمي هو أن يصبح ابني لاعب كرة قدم محترف".

ويبلغ كريستيانو جونيور الآن من العمر 8 سنوات.

المصدر: "eurosport.ru"